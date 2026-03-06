クマの出没や人身被害が相次いだことを受け、県はこの春、富山市の有峰地区で個体数管理のためのクマの捕獲を行うことにしました。個体数管理のための春のクマの捕獲は、国の方針を受けて県が今年初めて行うもので、きょうの県議会で杉田生活環境文化部長が計画を説明しました。県によりますと、今月末から5月にかけて富山市有峰地区で、県が設置する10人前後のハンターでつくる専門チームがクマの捕獲を行います。捕