野球・ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組（６日・東京ドーム＝読売新聞社など主催）――日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦し、１３―０でコールド勝ちした。台湾は２連敗。豪州はチェコに快勝した。日本は７日、韓国戦に臨む。勝負強さ発揮そうそうたるメンバーの中、試合前の円陣で声出しをした牧が、バットでもチームを勢いづけた。二回、先頭の村上が四球で出塁し、迎えた打席。直球を