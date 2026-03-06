４人組ボーイズグループ・ＯＷＶが、６都市を巡る単独では２年ぶりとなる全国ツアー「ＯＷＶＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６−ＳＱＵＡＤ−」（７月４日、神奈川・ＺｅｐｐＹｏｋｏｈａｍａで開幕）を開催することを６日、発表した。神奈川公演を皮切りに、７月１９日に愛知・ＺｅｐｐＮａｇｏｙａ、８月１１日に福岡・ＤＲＵＭＬＯＧＯＳ、同２２日に宮城・仙台ＰＩＴ、９月２７日に大阪・ＺｅｐｐＮａｍｂａとまわり