義両親が見るからに裕福なのに、自分たちには何の音沙汰もない。それどころか夫だけを誘って旅行を楽しむ姿を見せつけられたら「大切にされていない」と感じるのは無理もありませんね。『義両親からの扱いにモヤモヤしています』20代の投稿者さんはドライな義両親との関係に悩んでいます。義両親は孫には無関心な様子で、旅行に誘うのは夫や義妹、姪っ子だけ。投稿者さんや投稿者さんのお子さんたちは仲間はずれにされています。そ