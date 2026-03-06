オレはトウマ。中学生。そろそろ3年生が引退の時期。2年生になる前にもっと強くなりたいオレは毎日家でも練習を始めた。でも近所の人がバスケの音に文句を言ったせいでオレは夜の練習ができなくなった。次の試合、初めてメインのメンバーとして出ることになって、頑張りたくて自主練習してたのに。別に道路とか公園じゃなく、家でやってるのに……。学校に連絡するなんてひどすぎる。このまま練習を続けると退部させられてしまう。