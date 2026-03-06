新潟日報社は60代の元男性社員が、会社が事務局を務める一般財団法人の資金から、少なくとも550万円を不正に引き出し、私的流用していたと発表しました。 新潟日報社は、60代の元男性社員が2022年から2023年にかけて、事務局を務める新潟博覧会記念財団の資金が入った口座から30回以上にわたって、少なくとも合わせて550万円を不正に引き出し、私的流用していたと発表しました。元社員は2021年4月から去年3月まで財団の会計や登記