大ケガを抱えながら臨んだ2月のミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード男子ハーフパイプで7位に入賞した新潟県村上市出身の平野歩夢選手。3月5日、東京で開かれたイベントに姿を見せ「次にピークを持ってこられるように準備をしたい」と早くも4年後のオリンピックへの挑戦に意欲を見せました。 【平野歩夢 選手】「結構、自分もリスクをかけて挑むような大会にはなっていたので、まずは無事に終わ