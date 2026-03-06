サッカー、アルビレックス新潟は3月7日、明治安田J2・J3百年構想リーグのホーム開幕戦に臨みます。選手たちは9カ月ぶりのホームでの勝利をサポーターに見せたいと意気込んでいます。 【吉田優アナウンサー】「日差しは出ていますが、空気はひんやりしています。暖かい宮崎の地から一転、新潟で7日に向け、さらなる強化を図ります」聖籠町のアルビレッジで練習を行ったアルビレックス新