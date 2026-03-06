高市首相は、日本を訪問中のカナダのカーニー首相と会談し、原油・天然ガスや重要鉱物などのサプライチェーンを強固にするため、「経済安全保障対話」を設置することで一致しました。高市首相「カナダとはあらゆる機会を捉えAI、量子を含む先端技術分野での協力や重要鉱物サプライチェーンの強じん化など具体的な取り組みを推進していきます」会談後、両首脳は二国間関係を「包括的戦略的パートナーシップ」に引き上げることを確認