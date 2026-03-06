2回、先制の満塁本塁打を放った大谷＝東京ドーム2連覇に挑む日本の大谷が、いきなり本領を発揮した。二回。1死満塁の好機で打席へ。2ボール1ストライクから「外野フライでもいい」と外角の緩いカーブを泳ぎながらすくいあげると、打球は右翼フェンスを楽々と越えた。先制の「グランドスラム」となり「打った瞬間、入るなと思った」と貫禄十分に振り返った。試合前に自身としては異例のフリー打撃を行って臨み、一回に初球を右