高市首相はイラン情勢の悪化を受けて、政府が準備を進めている中東4カ国からの邦人輸送について「早ければ明日以降」に開始すると明らかにしました。高市首相は6日夕方、自身のXを更新し、政府が5日に発表したクウェート、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦の4カ国からの陸路による邦人輸送について、「希望される方を対象に、早ければ明日以降、順次実施する」とコメントしました。また政府は、陸路による輸送後に、希望す