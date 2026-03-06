ボーイズグループのOWVが、単独としては2年ぶりとなる全国ツアー『OWV LIVE TOUR 2026-SQUAD-』を開催する。OWV○千秋楽は東京・両国国技館で開催7月4日の神奈川(横浜)公演を皮切りに、愛知(名古屋)、福岡、宮城(仙台)、大阪の各都市を回り、千秋楽はOWV史上最大規模となる東京・両国国技館で開催する。数々のコンテンツで“バズリ”を連発し、「病んでるときに見るべきアイドル」とも言われるほどバラエティ性豊かなOWV。今年で結