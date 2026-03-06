サクラの花見シーズンが近づく中、富山市のサクラの名所・松川べりでは、能登半島地震の被害からの復旧で新しいサクラの木の植樹が始まっています。松川の護岸は能登半島地震でおよそ700メートルにわたり亀裂が入るなどの被害が出て、おととしから復旧工事が進められています。工事に伴ってサクラの木が伐採された場所では、新たなサクラの植樹が始まっています。きょうは、高さおよそ6メートルのソメイヨシノの