今年6月に開催する「日本海ガス絆ホールディングスPresentsいっちゃん！リレーマラソン」のエントリーの受け付けがきょうから始まりました。今年の「リレマラ」は、射水市の太閤山ランドで6月7日に開催されます。大会ゲストは、ダンス・ボーカルグループ「TRF」のリーダー、「DJ KOO」さん。そしてきょう新たに、日本テレビの住岡佑樹アナウンサーの参加も発表されました。住岡ア