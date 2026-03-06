モバイルバッテリーなどに使われているリチウムイオン電池から火が出て火事になるケースが、県内でも発生しています。取り扱いでどんなことに注意すればよいのか、長岡記者がお伝えします。先月23日、富山市のスキー場の宿泊施設で火災が発生しました。◆長岡慧記者「こちらは今月23日に火災が発生した宿泊施設の客室です。畳の一部が焼けたこの火災、モバイルバッテリーが火元になった可能性があるという