神奈川県横浜市で当時8歳の女の子が行方不明になってから、ことしで35年です。両親らが自宅近くの駅で情報提供を呼びかけました。1991年10月1日、横浜市旭区で、当時8歳だった野村香さんが自宅から1人で書道教室に向かったのを最後に、行方が分からなくなっています。野村香さんが今月43歳の誕生日を迎えるのにあわせて、香さんの両親や警察官らは6日、自宅の最寄り駅である相鉄線・二俣川駅でおよそ500枚のチラシを配り、情報提供