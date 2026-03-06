ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは日本時間のあす未明に開会式が行われます。県出身選手2人の出場予定種目と日程をお伝えします。県内からはクロスカントリースキーに川除大輝選手と岩本美歌選手の2人が出場します。3大会連続の出場となる富山市出身の川除大輝選手。生まれつき両手足の指の一部がなくストックを持たない滑りで挑む川除選手。前回北京大会では20キロクラシカルで冬季パラリンピックの日本男子選