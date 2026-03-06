Snow Manの佐久間大介さん（33）が5日、吹き替えを担当する小野賢章さん（36）と映画『ハリー・ポッター』25周年記念セレモニーに登場。メンバーとの『ハリー・ポッター』にまつわるエピソードを明かしました。イベントに登場した2人に、司会者が衣装について質問すると小野さんは、「『ハリー・ポッター』との付き合いが長いので、グリフィンドールカラーでまとめてみました」と説明。佐久間さんは「僕はスリザリンが好きなんです