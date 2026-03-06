野球・ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組（６日・東京ドーム＝読売新聞社など主催）――日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦し、１３−０でコールド勝ちした。台湾は２連敗。豪州はチェコに快勝した。日本は７日、韓国戦に臨む。（試合の経過はこちら）「１番・大谷」伏せた指揮官再び頂点を目指す戦いに向け、大谷は「プレッシャーのかかる試合が多いと思う。前回優勝したからといって、簡