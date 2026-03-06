開催：2026.3.6会場：東京ドーム結果：[チャイニーズ・タイペイ] 0 - 13 [日本]WBCの試合が6日に行われ、東京ドームでチャイニーズ・タイペイと日本が対戦した。チャイニーズ・タイペイの先発投手はジェン・ホージュン、対する日本の先発投手は山本 由伸で試合は開始した。2回表、1番 大谷 翔平 4球目を打ってライトスタンドへの満塁ホームランで日本得点 TPE 0-4 JPN、4番 吉田