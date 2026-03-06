2011年3月11日の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故から間もなく15年。国際原子能機関（IAEA）理事会で、中国のIAEA常駐代表の李松大使は「事故はうわべは天災だが、実際には人災だった」と日本をやり玉に挙げた。中国メディアが伝えた。中国網が紹介した国営新華社通信の記事によると、李大使は「15年前の福島原発事故は世界の原子力発展の勢いをそぎ、国際社会の核安全に対する信頼に深刻な打撃を与えた」と