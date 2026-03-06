日本バレーボール協会（JVA）は6日（金）に大阪府庁舎で会見を行い、バレーボールネーションズリーグ2026（VNL）の日本ラウンドの会場がAsue アリーナ大阪に決定したことを発表した。 男女とも18ヵ国が出場し、6月から8月にかけて行われるVNL2026。3週にわたって予選ラウンドが行われ、上位チームがファイナルラウンドへと進出する。 予選ラウンドのうち男女ともに1週ず