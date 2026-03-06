日本バレーボール協会（JVA）は6日（金）、バレーボールネーションズリーグ 2026 大阪大会の日本戦の放送情報を発表した。 6日に会見を行い、日本ラウンドの会場がAsue アリーナ大阪に決定したことを発表したJVA。女子が7月8日（水）～12日（日）、男子が7月15日（水）～19日（日）にかけて行われる。 その大阪大会の日本戦全試合が TBS 系列で地上波生放送が決定