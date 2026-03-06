◇明治安田J2・J3百年構想リーグ奈良0―2FC大阪（2026年3月6日東大阪市花園ラグビー場）J3奈良はPK戦負けを含めて3連敗となった。ビルドアップがなかなか上手くできず、大黒将志監督は「良いところまでいくけど、そこからの質…思い切りやゴールに向かうのが足りない。きょうの負けは僕の責任。敗戦は受け止める」としつつ、称賛したのが17歳のMF浜名元希だ。アカデミー所属で、2種登録されたアタッカーは1点ビハインド