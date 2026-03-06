中国の全人代=全国人民代表大会に合わせて、経済政策を担当する大臣らが記者会見を開き、より多くの自由貿易協定を締結し自由貿易圏の拡大を目指す方針を示しました。6日、中国で経済政策を担当する大臣らが会見を開き、王文濤商務相は多くの国と貿易摩擦を抱えるアメリカを念頭に次のような見方を示しました。王文濤 商務相「（中国の）貿易の発展が直面する外部環境は依然として複雑で厳しく、貿易安定化への圧力は依然とし