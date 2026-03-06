第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、POOL Cの2試合が行われた。前日にプレミア12王者のチャイニーズ・タイペイに勝利したオーストラリアは、チェコと対戦し、2回に先制を許すも、3回にミードの3ランで逆転。試合は3−1のまま9回に進み、オーストラリアは9回にホールのソロ本塁打、パーキンスの適時打で2点を加え、4点リードの9回裏はニューンボーンが試合を締めた。19時からは大会連覇を目指す日本が初戦