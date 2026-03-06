新生ゼロワン６日の東京・板橋大会（ＴＯＫＹＯＳＱＵＡＲＥｉｎＩｔａｂａｓｈｉ）で世界ヘビー級王座次期挑戦者決定戦が行われ、?伝説の不死鳥?ハヤブサは、またも松永準也（２９）に敗北を喫した。序盤から松永のパワフルな攻撃に押され、守勢を余儀なくされる。それでもドロップキックをぶち込み、場外でテーブルに叩きつけてから観客席からの豪快なダイブで逆襲。「どうした？おい」と罵声を浴びせながら右腕に集