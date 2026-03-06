３月７日に行われる阪神競馬（１回５日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】曇り時々晴れ・２０％【馬場状態】芝（Ａコース）良ダート稍重〜良芝はそれほど傷みもなく、良好な状態。ロスのないレース運びが重要になる。ダートは直線に坂があり、先行馬が止まる場面も多い。芝=逃げ◎先行◎差し○追込△ダート=逃げ○先行◎差し○追込△