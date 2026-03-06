俳優の志尊淳さん（31）が、4月スタートの日本テレビ系新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』で主演することが決定。インタビューで、この春から挑戦してみたいことを明かしました。志尊さんが主演するのは、日本人の両親を亡くし、韓国の財閥の家の養子となった男性キム・ミンソク（青木照）と日本人女性が、日韓を舞台に繰り広げるラブストーリーです。今回、韓国語での演技に初挑戦するという志尊さん。これから韓国での