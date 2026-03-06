「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン１３−０台湾代表」（６日、東京ドーム）２４年プレミア１２王者の台湾はＷＢＣ連覇を狙う日本に７回コールドで敗れ、開幕２連敗。１次リーグ突破に黄信号が灯った。先発の鄭浩均（チェン・ハチュン）は初回大谷に二塁打を浴びたが無失点で立ち上がった。しかし、二回に１死満塁のピンチを招くと、外目のボールを大谷に右手一本でライトスタンドに運ばれ