グラビアアイドルの鈴木聖（25）と人気パチスロYouTube「スロパチステーション」のれんじろう（30）が結婚したことを6日、それぞれのSNSで発表した。鈴木は自身のXで「ご報告です」として文書の画像を投稿。文書には「私事ではありますが、このたびスロパチステーションのれんじろうさんと、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表した。結婚報告に「急なご報告でびっくりさせてしまいごめんなさい」と謝罪