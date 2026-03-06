「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン１３−０台湾代表」（６日、東京ドーム）侍ジャパンが二回に１イニング１０得点の猛攻を見せるなど、打撃陣が台湾投手陣を粉砕。２０１３年の第３回大会２次ラウンド・オランダ戦以来となる７回コールド勝ちを収め、最高のスタートを切った。打線に火をつけたのはやはり大谷翔平選手だった。二回１死満塁で迎えた第２打席。カウント２−１からの４球目、