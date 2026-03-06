「オープン戦、オリックス２−３巨人」（６日、京セラドーム大阪）今季から先発に再転向した山岡泰輔投手（３１）がオープン戦初登板し、毎回走者の４回７安打を許しながらも１失点で終えた。最少失点に抑えたものの山岡は「久しぶりの先発で最初はつかむまでに時間がかかった。（新球の）“真っチェ”もまだ使える状態ではなかった」と反省。それでも２年ぶりの先発に「懐かしいなと思った。全然違う。いろんな球種は試せた