◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 13-0 チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)チャイニーズ・タイペイ代表で、ソフトバンクに育成選手として所属するチャン・ジュンウェイ投手が侍ジャパン打線を相手に好投を見せました。13点ビハインドのチャイニーズ・タイペイは、5回に4番手としてジュンウェイ投手を起用します。強気のピッチングで先頭の吉田正尚選手をセンターフライに打ち取ると、続く岡本和真