覆面ホラー作家・雨穴さんの2年ぶりとなる最新作『変な地図』が、自身4作目の累積売り上げ50万部を突破しました。雨穴さんの作品が『オリコン週間BOOKランキング』で累積売り上げ50万部を達成するのは、『変な家』『変な絵』『変な家2 〜11の間取り図〜』に続き、自身通算4作目となりました。■いまの気持ちは「感謝が一番」いまの気持ちについて雨穴さんは、「買ってくださった方々、売ってくださった方々への感謝が一番です。前