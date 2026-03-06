３月７日に行われる中山競馬（２回２日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】曇り一時雨・３０％【馬場状態】芝（Ａコース）良ダート重〜稍重芝は全体的に良好な状態。開幕週の先週は逃げ切り１勝を含めて１０鞍で４角４番手以内が８勝と前が有利。砂も後方過ぎると届かない。芝=逃げ○先行◎差し△追込△ダート=逃げ◎先行◎差し△追込△