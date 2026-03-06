◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・斎藤麗王―同級４位・大畑俊平（３月７日、東京・後楽園ホール）ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級タイトルマッチの前日計量が６日、都内で行われ、王者の斎藤麗王（２７）＝帝拳＝、挑戦者の同級４位・大畑俊平（２５）＝駿河男児＝がともにリミットちょうどの５８・９キロでクリアした。斎