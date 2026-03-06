◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が先制の満塁本塁打を含む３安打５打点の大暴れで、文句なしのヒーローに選ばれ、お立ち台に上がった。４万２３１４人が見つめる東京ドームにお立ち台に立ち、「いいスタートが切れた。応援のおかげだと思います」と喜びを口にした。「１番・指名打者」で出場し、初回の第１打席で初球を右翼