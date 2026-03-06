◇第6回WBC1次ラウンドC組日本13ー0台湾（2026年3月6日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦。坂本誠志郎捕手（32）は6回の守備から途中出場。6回からマスクを被って北山、曽谷とバッテリーを組み、7回コールドとなった試合を締めくくり、ナインと喜びのハイタッチを交わした。阪神勢の森下、佐藤輝、