◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）侍ジャパンが今大会初戦の台湾戦で、２回に主要大会ではいずれも最多となる７安打、１０得点を挙げ、プレミア１２の決勝で敗れた相手に雪辱した。７回以降１０点差の大会規定が適用され、７回コールド勝ち。「１番・ＤＨ」で出場した大谷翔平投手（３１）は２回に先制の１号グランドスラムを放つなど３安打５打点の活躍で大勝に導いた。強力