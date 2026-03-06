◆オープン戦オリックス２―３巨人（６日・京セラドーム）巨人は投打がかみ合ってオープン戦３連勝となった。先発の山崎は４回２安打無失点と好投。その後は宮原、船迫、北浦、ルシアーノがいずれも１回無失点でつないだ。９回に田和が２失点したが逃げ切った。打線は３回に３番泉口の適時二塁打で先制。５回には新外国人の４番ダルベックが投手強襲の適時内野安打で来日初打点を挙げた。６回には佐々木の適時打でさらに１