野球場に緊急着陸した米軍のヘリコプター＝6日午後10時35分、沖縄県名護市6日午後8時50分ごろ、防衛省沖縄防衛局から沖縄県に「米軍のUH1ヘリコプターが同県名護市の野球場に着陸した」との連絡があった。県によると機体の損壊はない。危険物質や武器もなかったという。政府関係者によると、けが人は確認されていない。住民によると、近くでは少年野球チームが練習していた。ヘリは午後8時16分に着陸し、同10時40分過ぎに離陸し