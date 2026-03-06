■2026 ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドC組日本 13−0 台湾（大会規定により7回コールド）（6日東京ドーム）野球日本代表の侍ジャパンはワールドベースボールクラシック（WBC）1次ラウンドC組初戦の台湾戦に臨み、13対0の7回コールド勝ち。2度目の大会連覇へ幸先の良いスタートを切った。試合は2回表、大谷翔平（ドジャース）が先制点となる満塁ホームランを放ち主導権を握ると、攻撃の手を緩めず打者15人の猛攻で