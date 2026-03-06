◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―台湾（６日・東京ドーム）侍ジャパンの４番手・北山亘基投手（日本ハム）が１回１安打１奪三振無失点の好投を見せた。１３点リードの６回から４番手として登板。先頭打者には台湾のチーム初安打となる右前安打を浴び出塁を許したが、後続は空振り三振、二ゴロ、二ゴロに打ち取り、得点は許さなかった。侍ジャパンが出塁時や得点時に行っている「お茶たてポーズ」の考案者でもある北山。今