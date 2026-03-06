大谷翔平（３１＝ドジャース）の大爆発と新パフォーマンスをドジャースメディアも速報した。「ドジャースネーション」は６日、ＷＢＣ１次ラウンドＣ組の日本―台湾戦（東京ドーム）での大谷の活躍を詳報。２回一死満塁で先制グラウンドスラムを放つなど、４打数３安打５打点の大爆発を伝えた。大谷は７回の打席で代打・佐藤（阪神）と交代。同記事は「大谷はドジャースとの起用法に関する合意により投球はせず、打撃のみに集中