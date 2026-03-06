一般財団法人日本エネルギー経済研究所中東研究センターセンター長の坂梨祥氏が６日、「米国・イスラエルによるイラン攻撃」をテーマに都内の日本記者クラブで会見を行った。米国とイスラエルによるイラン攻撃で中東情勢の緊張が続いている。今後のシナリオとして坂梨氏は（１）トランプ大統領の早期離脱、（２）イラン・イスラム共和国体制の崩壊、（３）紛争の長期化と３つのシナリオを想定する。（１）トランプ大統領の早期