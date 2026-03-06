溝口勇児氏が６日、Ｘを更新し、暗号資産「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ」（サナエトークン）を巡る騒動で、自身を擁護する社内のインフルエンサーに苦言を呈した。溝口氏がＣＥＯを務める「ＷＥＩＮ／ＢＡＣＫＳＴＡＧＥ」の元広報で、現在はディレクターの国木田さりまる氏はサナエトークンの騒動直後、自身のＸで溝口氏の様子について「昨日から一睡もせずに対応しているようです。私も広報という立場ではありましたが、私から報