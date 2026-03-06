◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー台湾（2026年3月6日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う侍ジャパンは初戦で台湾と対戦。曽谷龍平投手（25）が13―0の7回に初登板を果たした。WBCデビューとなった左腕は先頭打者を捕邪飛、続く打者を左飛に打ち取ると最後は高めの速球で空振り三振に仕留め、コールド勝ちで試合を終わらせた。プロ4年目を迎え