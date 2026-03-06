◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本13-0チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)日本が7回13得点とチャイニーズ・タイペイを圧倒。大会規程によりコールド勝利となりました。WBC初戦を迎えた日本代表・侍ジャパンは初回、1番・大谷翔平選手がツーベース。得点には結びつきませんでしたが、会場からは割れんばかりの大歓声が沸き起こりました。そして、2回はビッグイニングとなります。先頭の村上宗隆選手