俳優でプロ雀士の萩原聖人（54）が6日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。木村拓哉との秘話を明かした。萩原と木村は94年のフジテレビドラマ「若者のすべて」でW主演。当時から話題となっていた不仲説について、萩原は火種となった自身の発言を明かしながらトークした。後日談として、最近木村のYouTubeにゲストとして招かれたことを明かし「あれから、あの時の件について一度も何も話したことがなかっ